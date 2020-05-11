Şehirler arası giriş-çıkış yasağı hangi illerde devam ediyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş-çıkış yasakları ne zaman sona erecek?

Şehirler arası giriş-çıkış yasağı devam ediyor. İlk olarak 30 Nisan tarihinde başlayan 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan ve bir ay süren uygulamanın ardından 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası giriş çıkış yasaklarının 7 büyükşehirde sona erdiğini duyurdu. Yasaklar 5 Mayıs gece yarısından itibaren kalktı. Peki Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı devam ediyor?

7 BÜYÜKŞEHİR'DE GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI SONA ERDİ

"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞININ DEVAM ETTİĞİ 23 BÜYÜKŞEHİR

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi

23 Büyükşehir'e ek giriş çıkış yasağının devam ettiği diğer bir ilimiz ise Zonguldak olarak dikkat çekiyor