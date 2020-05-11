Şehirler arası giriş-çıkış yasağı hangi illerde devam ediyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş-çıkış yasakları ne zaman sona erecek?
Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 3 Nisan tarihinde başlayan 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş-çıkış yasakları Mayıs ayının başına kadar devam etti. 4 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 7 Büyükşehir'de giriş-çıkış kısıtlamasının sona erdiğini duyurdu. Peki şehirler arası giriş-çıkış yasağı hangi illerde devam ediyor?
Şehirler arası giriş-çıkış yasağı devam ediyor. İlk olarak 30 Nisan tarihinde başlayan 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan ve bir ay süren uygulamanın ardından 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası giriş çıkış yasaklarının 7 büyükşehirde sona erdiğini duyurdu. Yasaklar 5 Mayıs gece yarısından itibaren kalktı. Peki Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı devam ediyor?
7 BÜYÜKŞEHİR'DE GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI SONA ERDİ
"Halen 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını, ilk etapta, bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.
GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞININ DEVAM ETTİĞİ 23 BÜYÜKŞEHİR
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
23 Büyükşehir'e ek giriş çıkış yasağının devam ettiği diğer bir ilimiz ise Zonguldak olarak dikkat çekiyor