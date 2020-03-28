Şehirlerarası yolculuk (Otobüsler) yasaklandı mı? Yurt dışı uçuşlar yasaklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüsü ile ilgili dün açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni corona virüs tedbirlerini 7 maddede açıkladı. Maddelerden en öenmlileri şehirlerarası yolculuk ve Yurt dışı uçuşlarıydı. Peki, hirlerarası yolculuk (Otobüsler) yasaklandı mı? Yurt dışı uçuşlar yasaklandı mı?

İŞTE KONUYA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

Bugün Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan, hepsinin de milletin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri maddeler halinde şöyle sıraladı:

"Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir arada bulunulamayacaktır.

Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Asıl önemli olan yere geliyorum. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum. Sadece 30 büyükşehri sayıyorum. Buralarda titizlikle bunun uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir."

Erdoğan, ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak, temizliğe hassasiyet göstererek tedbirlerin etkinliğinin artırılmasının şart olduğunu kaydetti.