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10.05.2020 - 13:41 | | DHA

Şehit annesini, oğlunun mezarına polis götürdü

Kayseri'de şehit annesi Ayşe Açıkgöz (65), 'Anneler Günü' nedeniyle oğlunun mezarını ziyaret etmek için ticari taksi bulamayınca polisten yardım istedi. Eve gelen polis aracıyla oğlunun mezarını ziyaret eden Açıkgöz, "Evlatlarım sağ olsun beni kırmayıp, mezara getirdiler" dedi.

Şehit annesini, oğlunun mezarına polis götürdü

Güneydoğu'da 1994 yılında terörle mücadele kapsamında şehit olan Astsubay Çavuş İdris Açıkgöz'ün Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde oturan annesi Ayşe Açıkgöz, Anneler Günü nedeniyle oğlunun mezarını ziyaret etmek istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle taksilere ulaşamayan Açıkgöz, çağrı merkezini arayarak polisten yardım istedi. Bunun üzerine, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit annesinin evine ekip aracı yollandı. Ayşe Açıkgöz, polis otosuyla oğlunun mezarının bulunduğu Kartal Şehitliği'ne götürüldü. Burada oğlunun mezarı başından dua eden Açıkgöz, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti. Açıkgöz, “Bugün anneler günü olduğu için şehit oğlumun yanında olmak istedim. Bilirim ki oğlum beni bugün bekler. Yoldan hiçbir araç geçmeyince bende polisi aradım. Evlatlarım sağ olsun beni kırmayıp, beni mezara getirdiler. Allah'ım polislerimize askerlerimize yardımcı olsun, kazadan korusun. Beni çok mutlu ettiler" dedi.

Açıkgöz, ziyaret sonrası tekrar polis aracı ile evine bırakıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Anneler Günü mesajıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü’nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya, “Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.
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