21.02.2021 - 16:35 | | DHA
Şehit asker Yunus İşçan, Hayrabolu'da mezarı başında anıldı
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 4 yıl önce şehit düşen Komando Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan, Hayrabolu ilçesinde mezarı başında anıldı.
Şehit İşcan'ın Şalgamlı Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.
Törende İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya tarafından İşcan ve tüm şehitler için dua edildi.
Törene şehidin ailesi ve yakınları, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Göksel Uzun ve AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven katıldı.
Hostesler, sanatçılar ve iş insanları da bu işe girdi! Aylık 5 bin lira...İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Tezgahlar internet üzerinden bile kiralanırken bu durumun fiyatlara da yansıdığı belirtiliyor. Bahçelievler'de 14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsanlar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar" ifadesini kullandı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı" dedi.