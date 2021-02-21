Şehit asker Yunus İşçan, Hayrabolu'da mezarı başında anıldı

Şehit İşcan'ın Şalgamlı Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törende İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya tarafından İşcan ve tüm şehitler için dua edildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Göksel Uzun ve AK Parti İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven katıldı.



