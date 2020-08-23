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23.08.2020 - 13:08 | | İHA

Şehit ateşi Çanakkale’ye düştü!

Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi, Çanakkale’nin Eceabat ilçesini de yaktı geçti. Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran menfez çökmesi sonucu şehit oldu.

Şehit ateşi Çanakkale’ye düştü!

Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran şehit oldu.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yaşayan şehit jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın ailesi Filiz ve Müjdat Kıran çifti acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Acılı ailenin Eceabat ilçesi Çamburnu Sitesi’ndeki yaşadığı ev ve apartman Türk bayrağı ile donatıldı.

92 model otomobile 45 bin TL verdiElazığ’da genç bir kadın korona virüsten (Covid-19) dolayı üstü açılabilir araç ararken, gördüğü 1992 model Serçe’yi 45 bin liraya aldı. Trafikte üstü açık hale getirilen Serçe’yi bir kadının kullanması ise vatandaşların dikkatini çekiyor.
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