Åžehit eÅŸinden yÃ¼rek yakan paylaÅŸÄ±m

Suriye'nin Ä°dlib kentinde rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olanÂ Uzman OnbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Elibol (27),Â 3 gÃ¼n Ã¶nce memleketi Samsunâ€™un AlaÃ§am ilÃ§esi Umutlu Mahallesiâ€™nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle topraÄŸa verildi. Åžehidin 2 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi 8 aylÄ±k hamile eÅŸi Ã–zlem Elibol, sosyal medya hesabÄ±nda duygu dolu bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.



Åžehit eÅŸinin cenaze tÃ¶reni ve mezarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Ã–zlem Elibol, "Ah canÄ±m benim, sen nasÄ±l bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gÃ¶zlerin vardÄ±. Rabbim bizi o kadar Ã§ok sevmiÅŸ ki ;mÃ¼barek Ã¼Ã§ aylarda kandil gecesi sana ÅŸehadet ÅŸerbetini iÃ§meyi, bana da ÅŸehit eÅŸi olmanÄ±n gururunu nasip etti. Emanetine hem anne, hem baba olacaÄŸÄ±m, gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±m, sen hep bizimlesin biriciÄŸim"Â ifadelerine yer verdi.Â AcÄ±lÄ± ÅŸehit eÅŸinin paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.