MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Åžehit eÅŸinden yürek yakan paylaÅŸÄ±m
ABONE OL
02.03.2020 - 14:53 | | DHA

Åžehit eÅŸinden yürek yakan paylaÅŸÄ±m

Suriye'nin Ä°dlib kentinde rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehitÂ olanÂ Uzman OnbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Elibol'un, 8 aylÄ±k hamile eÅŸi Ã–zlem Elibol, sosyal medya Ã¼zerinden "Emanetine hem anne, hem baba olacaÄŸÄ±m, gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±m. Sen hep bizimlesin biriciÄŸim"Â paylaÅŸÄ±mda bulundu. AcÄ±lÄ± eÅŸin paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.Â

Åžehit eÅŸinden yürek yakan paylaÅŸÄ±m
Åžehit eÅŸinden yürekleri daÄŸlayan paylaÅŸÄ±m!
Åžehit eÅŸinden yürekleri daÄŸlayan paylaÅŸÄ±m!
Åžehit eÅŸinden yürekleri daÄŸlayan paylaÅŸÄ±m!
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Suriye'nin Ä°dlib kentinde rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olanÂ Uzman OnbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Elibol (27),Â 3 gÃ¼n Ã¶nce memleketi Samsunâ€™un AlaÃ§am ilÃ§esi Umutlu Mahallesiâ€™nde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle topraÄŸa verildi. Åžehidin 2 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi 8 aylÄ±k hamile eÅŸi Ã–zlem Elibol, sosyal medya hesabÄ±nda duygu dolu bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Åžehit eÅŸinin cenaze tÃ¶reni ve mezarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Ã–zlem Elibol, "Ah canÄ±m benim, sen nasÄ±l bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gÃ¶zlerin vardÄ±. Rabbim bizi o kadar Ã§ok sevmiÅŸ ki ;mÃ¼barek Ã¼Ã§ aylarda kandil gecesi sana ÅŸehadet ÅŸerbetini iÃ§meyi, bana da ÅŸehit eÅŸi olmanÄ±n gururunu nasip etti. Emanetine hem anne, hem baba olacaÄŸÄ±m, gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±m, sen hep bizimlesin biriciÄŸim"Â ifadelerine yer verdi.Â AcÄ±lÄ± ÅŸehit eÅŸinin paylaÅŸÄ±mÄ± yÃ¼rekleri daÄŸladÄ±.

Åžehit eÅŸinden yÃ¼rek yakan paylaÅŸÄ±m

    SÄ°HA korkusu Esad askerlerine bunu yaptÄ±rdÄ±!Esad rejimi taraftarlarÄ±nÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±ndan sabah saatlerinde paylaÅŸÄ±lan görüntülerde, rejimin özel kuvvetlerine baÄŸlÄ± askerlerin kamuflaj içerisinde sivil ambulansta intikal ederken öz çekim yaptÄ±klarÄ± görüldü.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Ä°zmir'deki yatÄ±k binalarda ilk yÄ±kÄ±m baÅŸladÄ±

    Ä°zmir'deki yatÄ±k binalarda ilk yÄ±kÄ±m baÅŸladÄ±

    SGK ödüyor! Ücretsiz ulaÅŸÄ±m, elektrik ve su faturalarÄ±nda indirim...

    SGK Ã¶dÃ¼yor! Ãœcretsiz ulaÅŸÄ±m, elektrik ve su faturalarÄ±nda indirim...

    Uzmanlardan harekat yorumu

    Uzmanlardan harekat yorumu

    SakÄ±n merak edip bu sitelere girmeyin!

    SakÄ±n merak edip bu sitelere girmeyin!

    SÄ±radaki Haber