Şehit eşini ‘bizde asker bitmez’ diyerek uğurladı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi’nde çiftçilik yapan Sabri ve Hatice Uyar’ın 5 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar, dün Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oldu. Gece uçakla Van’dan uçakla Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine getirildi. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Uyar için memleketi Sivrihisar ilçesine bağlı İlören Mahallesi’nde öğle namazının ardından mezarlık önünde cenaze namazı kılındı. Namaza, İçişleri Bakan Yardım Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir CHP milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir İYİ Parti milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve şehidin babası Sabri, annesi Hatice, kardeşleri Özgür, Beytullah, Elif, İbrahim, eşi Pınar Uyar ile çiftin 1 yaşındaki oğulları Sabri Mete yer aldı.

Şehit Yusuf Uyar’ın cenazesi İlören Mahallesi’nde evine getirilerek helallik alındı. Ardından Türk bayrağına sarılı Uyar’ın cenazesi İlören Mahalle mezarlığı önüne getirildi. Burada anne Hatice Uyar, şehit oğlunun tabutuna sarılarak ‘oğlum şehit olmak istiyordun, oldun’ diye gözyaşı döktü. Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar ile sözleşmeli Er olan Özgür Uyar, şehit kardeşlerinin tabutu sarılarak gözyaşı döktü.

ŞEHİT EŞİ: BİZDE ASKER BİTMEZ

Pınar Uyar ise şehit eşinin tabutu yanından bir olsun ayrılmadı. Şehidin evinden mezarlığa götürüldüğü sırada 1 yaşındaki asker kamuflajı giydirdiği Sabri Mete isimli oğluyla birlikte arkasından yürüdü. Zaman zaman cenaze aracına dokunarak ‘söz verdim sana ağlamayacağım’ diye konuştu. Mezarlık önünde ise şehit eşinin tabutuna sarılarak ““Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker. Oğlu da asker olacak” dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Yusuf Uyar, Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek’in kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Uyar’ın tabutunu askeri manganın yanı sıra en önde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taşıdı. Şehit Uyar, gözyaşlarıyla toprağa verildi.