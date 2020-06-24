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24.06.2020 - 17:16 | | AA

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın (23) naaşı memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Recep Durak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ'ın Maden ilçesindeki babaevi önünde düzenlenen törenin ardından Ergani'ye bağlı Gözekaya köyüne getirildi.

Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralanmış, bir asker sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

 

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