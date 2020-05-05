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05.05.2020 - 15:27 | | AA

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğrulandı

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Gündeş'in ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğrulandı

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Gündeş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığına getirildi.

Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Mehmet Cihat Sezal ile CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin annesi Gülbahar ve babası mahalle korucusu Kazım Gündeş ile aileye taziyelerini iletti.

Törende fenalaşan şehidin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Beşen Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, tören alanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş Kahramanmaraşta son yolculuğuna uğrulandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker Gündeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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