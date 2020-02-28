28.02.2020 - 15:57 |
Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel babasıyla 3 gün önce telefonda görüşmüş
İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şehit Tüzel'in Erdemli ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü verdi.
Haberi alan şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.
Baba Şuayip Tüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3 gün önce telefonla görüştüğünü anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.