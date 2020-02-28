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28.02.2020 - 15:57 |

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel oğluyla 3 gün önce telefonda görüşmüş

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in, Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel oğluyla 3 gün önce telefonda görüşmüş

Şehit Tüzel'in Erdemli ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü verdi.

Haberi alan şehidin babası Şuayip ve annesi Gülten Tüzel'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Baba Şuayip Tüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son 3 gün önce telefonla görüştüğünü anlattı. 

 

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