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29.08.2020 - 14:38 | | DHA

Şehit Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari Şemdinli'de dün görev yaptığı üs bölgesindeki mevzide dengesini kaybedip, düşen piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, şehit oldu. Çıkın'ın cenazesi sabah saatlerinde memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Ümit Çıkın için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde, baba Ahmet Çıkın, güçlükle ayakta durabildi. Ağabeyi İbrahim Çıkın ise şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit Ümit Çıkın'ın naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak, toprağa verildi.

Şehit Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, son yolculuğuna uğurlandı

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