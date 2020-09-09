Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir? Sezgin Erdoğan neden öldü?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İdlib'de görevi sırasında hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib'de görevi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın naaşı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımı ile Hatay'da yapılan törenle memleketine gönderildi. Peki Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir?

TUĞGENERAL SEZGİN ERDOĞAN NERELİ?

Uzun yıllardır TSK bünyesinde farklı rütbelerde görevler alan Sezgin Erdoğan, bir dönem Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak da görev yapmıştı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

Tuğgeneral Erdoğan'ın eşi ise Isparta Adliyesi'nde hakim olarak çalışıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır. Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.

Erdoğan'ın ailesi (annesi) ise Çanakkale'de yaşıyor.

Sezgin Erdoğan, 09 Eylül 2020 tarihinde görevi sırasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.