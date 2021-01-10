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10.01.2021 - 10:09 | | DHA

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketine uğurlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (25), düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketine uğurlandı

Lice ilçesi kırsalında dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Evli olan şehit uzman çavuş için 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, şehidin babası Abdullatif Çelik, yakınları ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin Tük bayrağına sarılı naaşı ambulanstan alınarak katafalka konuldu. Özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Törenin ardından şehit Mehmet Çelik'in cenazesi, ambulansla memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketine uğurlandı

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