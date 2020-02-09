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09.02.2020 - 14:14 | | DHA

Şehit uzman onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş (23), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Şehit uzman onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı
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Cuma Taş ve Hacı Emine Taş çiftinin 8 çocuğundan en küçüğü olan bekar Ceyhun Taş'ın cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Hocazade Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutu öpüp, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra askerler tarafından omuzlara alınan Ceyhun Taş, götürüldüğü Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit uzman onbaşı, son yolculuğuna uğurlandı

 

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