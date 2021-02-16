Åžehit yakÄ±nlarÄ± ile gazilerin adÄ±nÄ± kullanÄ±p, dolandÄ±rdÄ±lar!

Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, liderliÄŸini Fikret T.'nin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§etenin kurduklarÄ± Åžehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ã‡ete Ã¼yelerinin STK'lar, ticari iÅŸletmeler ve vatandaÅŸlarÄ± arayÄ±p, kendilerini emekli albay, gazi Ã¼steÄŸmen ve astsubay olarak tanÄ±tÄ±p, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ile gaziler iÃ§in para topladÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±.Â Kimlikleri de saptanan ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik Ä°zmir ile Ankara, Ä°stanbul, DÃ¼zce ve Ã‡anakkale'de eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±. 20 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HEDÄ°YE GÃ–NDERMÄ°ÅžLER

Ã‡etenin, para yardÄ±mÄ±nÄ± kabul eden vatandaÅŸlardan 100 TL ile 300 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen paralar aldÄ±klarÄ±, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldÄ±klarÄ± bazÄ± kiÅŸileri ise abone yaptÄ±klarÄ± belirlendi. ÅžÃ¼phelilerin, abonelerden 6 ayda bir veya her yÄ±l dÃ¼zenli olarak baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±klarÄ± tespit edildi. Ã‡etenin Ä°stanbul ve Ankara'da da Ã¼yeleri bulunduÄŸu, bu ÅŸahÄ±slarÄ±n topladÄ±klarÄ± paralardan komisyon aldÄ±klarÄ± saptandÄ±.

AYDA 500 BÄ°N TL HAKSIZ KAZANÃ‡

Operasyon dÃ¼zenlenen adreslerde yapÄ±lan aramalarda, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde kullanÄ±lan konuÅŸma metinleri ve Ã§eÅŸitli silahlara ait mermiler ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin aylÄ±k kazanÃ§larÄ±nÄ±n 500 bin TL olduÄŸu belirlendi.

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