MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şehrin göbeğinde kaçak puro ve sigara deposu... Tanesi 100 dolar!
ABONE OL
14.09.2020 - 16:33 |

Şehrin göbeğinde kaçak puro ve sigara deposu... Tanesi 100 dolar!

İstanbul Beyoğlu'nda depo görünümünde bir adrese yapılan baskında piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira tutarında kaçak puro, tütün ve sigara ele geçirildi. Tamamı orijinal olduğu belirlenen ürünler içerisinde bulunan puroların bir tanesinin piyasa satış fiyatının 100 dolar olduğu öğrenilirken, gizli bölmelerde ele geçirilen ürünlerin bulunduğu deponun bekçisinin yakalanıp sahibinin ise arandığı öğrenildi.

Şehrin göbeğinde kaçak puro ve sigara deposu... Tanesi 100 dolar!

Ferit ZENGİN/ İSTANBUL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'un göbeği sayılan Beyoğlu, Kemankeş Kocamustafapaşa Mahallesi’nde bir depoda kaçak puro ve tütün depolandığı bilgisini edinince harekete geçti

Yapılan çalışmaların ardından adrese baskın düzenleyen ekiplerin, arama yaptıkları depoda sigara dolu bir raf dikkatlerini çekti. Kaydırılabilir özellikteki rafın arka tarafında gizli bir bölme bulan ekipler, bölmede tanesi 100 dolara satılan çok sayıda puro buldu.

-Baskında 117 bin 589 adet puro, 587 kilo 550 gram sigara ve pipo tütünü, 34 bin 410 paket sigara,
-10 bin 470 adet elektronik sigara tütünü,
-Bin 472 adet elektronik sigara sıvı likidi,
-2 milyon 265 bin 480 adet sigara filtresi,
-2 milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı bulundu.

Ekiplerin ele geçirdiği ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili depo bekçisi olduğu öğrenilen bir şüpheli şahsı gözaltına alan ekiplerin kaçak ürünlerin sahibini yakalama çalışması devam ediyor.

Eski eşten yumruklu dehşetHatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T. adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D.'nin yumruklu saldırısına uğradı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

TCG Bozcaada Korveti, 37 göçmeni kurtardı!

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya öldü

Bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya öldü

Sıradaki Haber