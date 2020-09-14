Şehrin göbeğinde kaçak puro ve sigara deposu... Tanesi 100 dolar!

Ferit ZENGİN/ İSTANBUL

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri İstanbul'un göbeği sayılan Beyoğlu, Kemankeş Kocamustafapaşa Mahallesi’nde bir depoda kaçak puro ve tütün depolandığı bilgisini edinince harekete geçti

Yapılan çalışmaların ardından adrese baskın düzenleyen ekiplerin, arama yaptıkları depoda sigara dolu bir raf dikkatlerini çekti. Kaydırılabilir özellikteki rafın arka tarafında gizli bir bölme bulan ekipler, bölmede tanesi 100 dolara satılan çok sayıda puro buldu.

-Baskında 117 bin 589 adet puro, 587 kilo 550 gram sigara ve pipo tütünü, 34 bin 410 paket sigara,

-10 bin 470 adet elektronik sigara tütünü,

-Bin 472 adet elektronik sigara sıvı likidi,

-2 milyon 265 bin 480 adet sigara filtresi,

-2 milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı bulundu.

Ekiplerin ele geçirdiği ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili depo bekçisi olduğu öğrenilen bir şüpheli şahsı gözaltına alan ekiplerin kaçak ürünlerin sahibini yakalama çalışması devam ediyor.