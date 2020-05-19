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19.05.2020 - 11:23 | | İHA

Şehrin göbeğinde kumar oynarken yakalandılar!

Eskişehir’de şehrin merkezinde corona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan 17 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şehrin göbeğinde kumar oynarken yakalandılar!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri corona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmayarak bir işletmede kumar oynandığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler belirtilen adrese operasyon düzenledi. Şehrin göbeğinde polis karakoluna yakın mesafede olduğu tespit edilen iş yerinde 17 kişi kumar oynarken yakalandı.

Yakalanan şüphelilere sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 53 bin lira cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinin sahibi Yüksek S. hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

 

 

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