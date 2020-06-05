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05.06.2020 - 13:28 | | DHA

Şehrin merkezinde dehşet! Kameralara böyle yansıdı...

İstanbul'da yumruk ve tekmelerle, darbettikleri bir vatandaşın cep telefonu ile 400 lirasını gasbeden kişiler polis tarafından kısa sürede yakalandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Olay, Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Çelebi Caddesi üzerinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 38 yaşındaki Ahmet Z.’nin yanına yanaşan 2 kişi Ahmet Z.’den önce para istedi. İsteklerine olumsuz yanıt alan 2 kişi, bir anda tekme ve yumruklarla Ahmet Z.ye saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Ahmet Z. yere yığılırken, şahıslar talihsiz adamı yerde de peş peşe tekmelemeye devam ettiler. Ahmet Z.’nin ceplerini aramaya başlayan 2 saldırgan, mağdurun cep telefonu ile 400 lira parasını alıp kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelileri tespit etmeyi başardı.

Şüphelilerden Burak Ç.(25) Talatpaşa Mahallesi Oktay Sokak üzerindeki adresinde diğer şüpheli Barış C. ise, arkadaşı tarafından telefonla aranarak çağrıldığı Çağlayan Metrobüs Durağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, Ahmet Z’ye ait cep telefonu ile 300 lira parası bulunarak el kondu. 2 şehir eşkıyasını emniyete götürerek sorguya alan polisin olayla ve saldırganlarla ilgili soruşturması sürüyor.

Dehşet anları kamerada... Kağıthane'de yolunu kestikleri adamı döverek gasp ettilerKağıthane'de Ahmet Z. isimli şahsı döverek parasını ve telefonunu gasp eden iki zanlı, önce güvenlik kameralarında ardından polis ekiplerine yakalandı.
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