Şehrin yeni konukları

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine çekilmesiyle bazı hayvan türleri sokaklara indi.

İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan işlek meydanlara güvercinler doluştu.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde insanların boş bıraktığı sokaklarda yaban keçileri gezmeye başladı.

Bursa’da bir ayı teleferik istasyonunda yiyecek ararken görüntülendi.

Bazı kişiler duydukları horoz seslerini internette paylaştı.

‘İnsanlardan çekiniyorlardı’

Doğal Hayatı Koruma Vakfı yaban hayat uzmanı Ahmet Emre Kütükçü: “Deniz taşıtlarının çalışmamasına bağlı ses titreşimlerinin azalmasıyla kıyılarda yunus ve balinalarla karşılaşabiliyoruz. Durum, bu hayvanların kıyılarda avlanmasına neden oluyor. Domuz, tilki, karaca gibi yaban hayvanlarının gece aktif olmalarının nedeni, insan baskısıydı. Gündüzleri insanlardan çekiniyorlardı. Salgınla insanların evlerine çekilmesi, hayvanların gündüz ortaya çıkmalarını sağladı. İnsanları tehdit görmeleri yaban hayvanlarının çekinmesine neden oluyor. İnsanlar çekilince daha önce çekindikleri alanlarda yiyecek arayışına girdiler. Bazı hayvanlar da yiyecek bağlantısı kesildiği için daha fazla şehre girmeye başladı. Bu hayvanların yaşam alanlarını yollar yaparak böldük. Gürültü, trafik ve insanlar bazı hayvanların saklanmasında etkendi. Şimdi otobanlardan geçip, şehrin içine girebiliyorlar. Farklı türlerde kuşlar görülmesinin nedeni ise göç.”

‘Güvende hissettiler’

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu: “Nüfus ve yapılaşma nedeniyle hayvanlara yaşam alanı kalmadı. Herkesin evine çekilmesi, bizim dışımızda yaşayan canlıların farkına varılmasını sağladı. İnsanların evlerine çekilmesiyle hayvanlar kendilerini güvende hissedip yeni beslenme alanları bulma çabasına girdiler. Hayvanlar sokakları boş bulunca kendilerini daha güvende hissediyorlar ve bu şekilde görmeye alışkın olduğumuz türlerin dışındaki hayvanları da şehirlerde görmemiz mümkün oldu.”