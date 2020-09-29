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29.09.2020 - 11:30 |

Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen neden öldü?

Şeker Hoca lakabıyla bilinen Celal Tilgen hayatını kaybetti. Celal Tilgen Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Peki, Şeker Hoca kimdir? Celal Tilgen kaç yaşındaydı?

Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen neden öldü?

Malatya'da Şeker Hoca olarak bilinen din görevlisi Celal Tilgen Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Celal Tilgen 5 yıl önce emekli olmuştu.

ŞEKER HOCA KİMDİR?

Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü.

Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilgen'in Covid-19 rahatsızlığından öldüğü öğrenildi. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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