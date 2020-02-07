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07.02.2020 - 13:30 | | İHA

Sel sularına kapılan ev sürüklendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün meydana gelen olayda, sel sularına kapılarak sürüklenen ev, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sel sularına kapılan ev sürüklendi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. Özellikle Yahyalı ilçesinin Kapuzpaşı mahallesinde etkili olan sel nedeniyle bir çok işletme zarar gördü. Dere yataklarının taşması sonucunda işletme çalışanları eşyaları kurtarma telaşına düşerken, bir evin sel sularına kapılarak sürüklenmesi cep telefonu ile görüntülendi.
Yaşanan sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda ise bazı yollar ulaşıma kapandı.

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