Selam vermeme cinayetinin sanıklarına ceza yağdı!

Edinilen bilgiye göre olay, 2019 yılında Kurban Bayramı'nın ilk günü Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Burak Koç (23) ve Murathan Koç (25) kardeşler ile Doğuhan Kışkan, kavgalı oldukları arkadaşları Doğan Sarıca (26) ile karşılaştı. Sarıca, iddiaya göre kardeşlere, "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'yı çıkan arbedede bıçakladı. Çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan Sarıca kurtarılamadı. Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yargılama sırasında Burak Koç, izlenen güvenlik kameralarının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murathan Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Burak Koç ile tarafların yakınları ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Doğuhan Kışkan ise duruşmaya gelmedi. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Murathan Koç, öldürme niyetiyle hareket etmediğini, kendisinin ve kardeşinin canını korumaya çalıştığını öne sürerek, "Böyle bir olayın içinde yer aldığım için çok üzgünüm ve pişmanım." dedi. Murathan Koç ve Burak Koç, isnat edilen suçu meşru müdafaa kapsamında işlediklerini öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murathan Koç'a "kasten adam öldürme" suçundan tahrik indirimi de uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Burak Koç ve Doğuhan Kışkan ise "adam öldürmeye yardım etme" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanarak 11 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Burak Koç, mahkeme salonunda tutuklandı. Ayrıca, diğer tutuksuz sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.