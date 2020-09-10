10.09.2020 - 00:06 |
Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Onay aldı
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Akıncı ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bayraktar, Akıncı TİHA'nın tasarım onayının alındığını açıkladı.
Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı.
Artık göreve bir adım daha yakın...
Semalarımızda Hür ve Özgür!
Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. 🐳👍— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 9, 2020
Artık göreve bir adım daha yakın...
Semalarımızda Hür ve Özgür!#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/uy2eDHJ7f0