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18.06.2020 - 19:48 |

Selçuk Bayraktar paylaştı: Gece gündüz gözetleyecek

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bayraktar TB2 İHA'nın gece gündüz uçarak ormanlık yangınlarına karşı gözetleme yapacağını duyurdu.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Gece gündüz gözetleyecek

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Bayraktar TB2 İHA, gece gündüz uçarak 361 yangın gözetleme kulesinin yaptığı görevi gökyüzünden gerçekleştirecek. Kendi teknolojilerimizi geliştirdikçe ülkemizin her derdine çare bulabiliriz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Gece gündüz gözetleyecek


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