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04.02.2020 - 15:48 |

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı!

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI ile ilgili yeni video paylaştı. AKINCI’nın inişe geçmesi ile birlikte çalışanlardan ‘Çok iyi be çok iyi…’ sözleri duyulurken büyük bir sevinç yaşandı.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı!

Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı videoda AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor. İşte sosyal medyada Selçuk Bayraktar’ın paylaştığı o görüntüler:

    Mersin'de 17 düzensiz göçmen yakalandıMersin'in Akdeniz ilçesinde yasa dışı yollarla Kıbrıs adasına geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
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