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03.02.2021 - 13:25 | | DHA

Selde ölen damat ve kayınpederin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

İzmir’in Menderes ilçesinde yaşanan sel felaketinde hafif ticari araçta hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) cenazeleri, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Selde ölen damat ve kayınpederin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Dün İzmir'i vuran sel felaketinde, Yeniköy Mahallesi Balaban Deresi'nin taşması sonucu Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç, sel sularına kapıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk olarak suda kaybolan Kaan Soydan'ın cansız bedenine ulaştı. Akşam saatlerinde ise kayınpeder Hıdır Öztürk'ün araç içindeki cansız bedeni bulundu.

Fabrikada çalışan, biri 10 aylık, diğeri 2 yaşında 2 kız çocuğu babası olan Soydan ile kayınpederinin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından damat ve kayınpederinin cenazeleri, bu sabah yakınları tarafından teslim alındı. Damat ve kayınpederinin, Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

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