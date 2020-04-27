Semt pazarında mahşeri kalabalık

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında 4 gün sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar semt pazarlarına koştu.

Salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, İstanbul Gaziosmanpaşa'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Vatandaşlar pazar alanını doldurdu, adeta adım atacak yer kalmadı.

Hemen hemen birçok kişi maske takarken, corona virüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

KONYA'DA YASAK SONRASI PAZARDA YOĞUNLUK

Konya'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından pazarlar alışveriş yapanlarla doldu. Vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.



İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında 31 kentte uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Konya'da haftanın ilk iş günü caddelerde araç ve insan yoğunluğu yaşandı.

Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı caddelerde uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Pazar yerlerini dolduran vatandaşların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Bazı vatandaşların ise tezgahlardan ürünleri seçerek alması dikkat çekti.