‘Seni öldüreceğim diyerek dövdü’

İddiaya göre 12 Haziran’da bir restoranda ikili arasında başlayan tartışma Güven’in evinde devam etti. Bulutsuz, savcılığa verdiği ifadesinde şunları anlattı: “Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan’ın evine gittik. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak sert bir tokat attı. Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım. Evden çıkmama izin vermeyerek ‘Hiçbir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden aldı. Ayakkabılarım olmadan arkadaşımın evine gittim.”

‘Oyuna geldim’

Ozan Güven ise ifadesinde, ayrılmak istediğini, bu yüzden kız arkadaşının oyununa geldiğini belirterek, “İddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Evde ben ayrılmak istediğimi söyleyince ‘Eğer ayrılırsan seni rezil ederim’ dedi. Tartışmamız ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komidinin üzerinde duran abajur yere düştü. Sapı Deniz’in elinde kaldı. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Bana ‘Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim’ dedi. Bana vurmaya başladı” diye konuştu.