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14.02.2021 - 15:11 | | DHA

Sepet sarkıtıp satış yapan uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı!

Adana’da, bir evin 4’üncü katından sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışı yapan 28 yaşındaki M.C.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda da sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Sepet sarkıtıp satış yapan uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 4 katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu tacirlerinin, evin 4’üncü katından sarkıttıkları sepetle uyuşturucu maddeleri teslim ettiğini belirleyen polis, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler, şüpheliyi, uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakaladı.

Evde yapılan aramalarda poşet ve kutu içerisinde 575 gram bonzai, 5.70 gram metamfetamin, 7 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 143.20 gram tütün, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 320 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili M.C.A., gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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