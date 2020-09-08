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08.09.2020 - 17:21 |

Serik'te orman yangını! 5 hektar alan kül oldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 hektar alan, zarar gördü.

Serik'te orman yangını! 5 hektar alan kül oldu

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Gözler mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 14 arazöz ve iş makinesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile çok sayıda ekip, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

SABOTAJ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 5 hektar orman alanı yandı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı. Yangınla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.

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