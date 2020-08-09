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09.08.2020 - 17:15 | | DHA

Serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa'dan acı haber!

Gelen bir son dakika haberine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde rüzgarlı havada denize giren Musap Dağcı (9), akıntıya kapılarak boğuldu.

Serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Mustafa'dan acı haber!

Olay, saat 14.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Musap Dağcı, aşırı rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. Druumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler, Dağcı'yı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri dağlık alana giremedikleri için Sahil Güvenlik botu Dağcı'yı Çevlik Limanı'na götürdü.

Çevlik Limanı'nda ilk müdahalesinin yapılanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Tuğba Dağcı, oğlunun ölüm haberini alınca bayınlık geçirdi. Dağcı cenazesinin Yayladağı ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

 

 

 

 

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