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21.07.2020 - 10:44 | | DHA

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Antalya'da, Nihat Gök, iki yeğeniyle birlikte gittiği sahilde, serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Gök'ün cesedini sudan çıkartan yeğeni İsmail Ö., "Kurtarmak için her şeyi yaptım ama beceremedim" dedi.

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Olay, sabah saatlerinde Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Nihat Gök (47), sabah erken saatlerde iki yeğeniyle birlikte Konyaaltı Sahili'ne geldi. Burada bir süre alkol alan Gök, ardından denize girdi. Bir süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kalan Gök'ü gören yeğeni İsmail Ö. (17) , yüzerek yanına gidip denizden çıkardı.

Kalp masajı ve suni teneffüs yapan İsmail Ö., diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Nihat Gök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gök'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polise verdiği ifadesinde Nihat Gök'ü kurtarmak için uğraştığını belirten İsmail Ö., "Suyun yüzünde hareketsiz yattığını görünce hemen yanına gittim. Su dışına çıkardıktan sonda kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Ancak kurtaramadım" dedi.

 

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