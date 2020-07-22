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22.07.2020 - 21:49 | | AA

Serinlemek için girdiği dereden cansız bedeni çıkarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.

Serinlemek için girdiği dereden cansız bedeni çıkarıldı

Arkadaşlarıyla Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'na giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyondaki dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin Şahin Külür'ün cansız bedenini sudan çıkaramaması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi.


Serinlemek için girdiği dereden cansız bedeni çıkarıldı



Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Külür'ün cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şahin Külür'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi

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