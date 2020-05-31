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31.05.2020 - 19:14 | | DHA

Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Atakan Duman (15), hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkarıldı

Olay, Bafra ilçesi Şeyhulaş Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Atakan Duman serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda sürüklenen Dumanı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkarıldı




Duman, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkarıldı


65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara akın ettiCorona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma izni başladı. Saat 20.00'a kadar izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yine park ve bahçelere akın etti.
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