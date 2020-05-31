Serinlemek için girdiği sudan cansız bedeni çıkarıldı

Olay, Bafra ilçesi Şeyhulaş Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Atakan Duman serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda sürüklenen Dumanı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.











Duman, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Duman'ın cenazesi otopsi için Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.









