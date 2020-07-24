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24.07.2020 - 21:46 | | DHA

Serinlemek için göle giren 14 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

Malatya'da, serinlemek için baraj gölüne giren Yusuf Samet Kezer (14), boğuldu.

Serinlemek için göle giren 14 yaşındaki Yusuf'tan acı haber

Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte  gezmek için baraj gölü kıyısına giden Yusuf Samet Kezer, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Kezer, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçlarının çalışmasıyla Kezer'in cesedi suyun 9 metre derinliğinde bulunarak barajdan çıkarıldı. Yusuf Samet'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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