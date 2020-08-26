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26.08.2020 - 18:11 | | DHA

Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kardeşten biri kayboldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren iki kardeşten Adem Avut, kayboldu.

Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kardeşten biri kayboldu

Mustafa ve Adem Avut kardeşler, ilçeye bağlı Bozca köyü mevkiinde piknik yaparken, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. İki kardeş suda yüzdükleri sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin yardımıyla Mustafa Avut (40) sudan çıkarılırken, kardeşi Adem Avut ise kayboldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Avut'u Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ve AFAD ekipleri ise Adem Avut'u bulabilmek için arama çalışması başlattı. Botlarla suda yapılan aramalarda Adem Avut'a ulaşılamadı. Aramalar sürüyor. 

Otomobilin kamyona çarptığı an kameralara yansıdıAntalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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