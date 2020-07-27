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27.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sertifikalar yenilenecek

Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikalarının yenileneceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden 81 ilin sağlık  müdürlüğüne gönderilen yazıya göre, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan  sınavlara katılarak, enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikası alanların, sertifikalarının yenilenmesi planlanıyor.

Sertifikalar yenilenecek

Sertifika sahiplerinden, sertifika geçerlilik süresi içinde en az 5 yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışanlar, halen enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışanlar ve sertifikanın geçerlilik süresi içinde en az 4 yıl enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışan ve bu sürede en az bir adet  ulusal/uluslararası hakemli dergide sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların  kontrolü konusunda yayın yapmış olanların sertifikalarının sınavsız yenileneceği  belirtildi. Bu şartlardan birini sağlayan sertifika sahipleri için bu yılın son 3  ayı içerisinde tarihi daha sonra belirlenerek duyurulacak olan sertifika yenileme sınavı açılacağı kaydedildi. Sınavsız sertifika yenileme hakkı için gerekli şartları  karşılayanların enfeksiyon kontrol komitesi başkanları ve kurum yöneticilerince  onaylı olacak şekilde 30 Eylül 2020 mesai bitimine kadar “enfeksiyon@saglik.gov.tr” adresine gönderebilecekleri belirtildi

Yazıda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle olası riskleri önlemek için İl  Sağlık Müdürlüklerine veya Bakanlığa elden veya posta/kargo yolu ile belge gönderiminin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

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