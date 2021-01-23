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23.01.2021 - 13:41 | | AA

'Şervin' ortaya çıktı! Eylem yapması için Türkiye'ye gönderilmişti

Sansasyonel eylem yapması için Türkiye'ye gönderilen teröristlerden sorumlu olan, eylem yapılacak yerleri de belirleyen PYD/YPG'li örgüt mensubunun "Şervin" kod adlı Uman (İman) Derviş olduğu ortaya çıktı.

'Şervin' ortaya çıktı! Eylem yapması için Türkiye'ye gönderilmişti

AA muhabirin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Ağustos 2020'de Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist E.K. yakalandı. Terörist ile bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre sıvı patlayıcı madde de ele geçirildi.

E.K'nin terör örgütü PKK'nın sözde "özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

E.K. verdiği ifadesinde, Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti.

"Şervin" kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt mensuplarından sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ayarlamasını yaparak eylem yerlerini belirlediği tespit edildi.

"Şervin" kod adlı teröristin Uman Derviş olduğu belirlendi

Teröristlerin ifadelerine göre araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçlerince "Şervin" kod adlı teröristin, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'nin sözde üst yöneticisi Uman (İman) Derviş olduğu belirlendi.

Terörist Derviş'in 2016'da kamuoyuna yansıyan, "YPG genel merkezini Prag'da açtı" haberlerindeki fotoğraflarda yer aldığı tespit edildi.

Yakalanan teröristlerin ifadesiyle PKK/KCK tarafından eylem amacıyla Türkiye'ye gönderilen örgüt mensuplarının koordinasyonunun, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde sözde üst düzey teröristlerce yapıldığı bir kez daha tescillendi.

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