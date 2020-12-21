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21.12.2020 - 12:57 | | DHA

Servis alev alev yandı! 12 sağlıkçı son anda kurtuldu

Muğla’da özel bir hastanenin personelini taşıyan servis aracı olarak kullanılan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. İçindeki 12 kişi son anda tahliye edilirken, minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Servis alev alev yandı! 12 sağlıkçı son anda kurtuldu

Milas'tan aldığı personeli, saat 06.45 sıralarında Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıkan Mehmet Atıcı'nın kullandığı 48 S 1256 plakalı servis minibüsü, Halil Bey Bulvarı'na geldiğinde alev almaya başladı.

Motor kısmından alevlerin yükselmesiyle birlikte aracı durduran Atıcı, kısa sürede 12 kişiyi tahliye etti. Bütün personelin servis aracından inmesiyle birlikte alevler bir anda minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını söndürürken minibüs de kullanılmaz hale geldi.

Polis, ölü ya da yaralı bulunmayan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

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