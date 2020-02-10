Servis midibüsünde yangın! Öğrenciler tahliye edildi

Burdur merkez Çallıca köyünden Kozluca köyüne 30 öğrenci götüren Orhan Aktaş yönetimindeki 15 C 0063 plakalı servis midibüsünün motor bölümünde, saat 08.00 sıralarında, Kozluca köyü kavşağında yangın başladı. Aracın motorundan duman geldiğini fark eden Aktaş, yol park edip, öğrencileri indirdi. İhbarla bölgeye Burdur merkez, Kemer ve Karamanlı ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Öğrenciler başka araçla okullarına gönderilirken, midibüste hasar meydana geldi.