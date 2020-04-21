Ses nasıl oluşur? İnsan sesi nasıl oluşur? Kısaca ses oluşumu

Ses, akciğerden gelen havanın, ses organında şekillendirilmesiyle oluşan, hassas aletler ile ya da kulakla algılanan titreşim şeklinde tanımlanabilir. Ses; titreşen nesnenin başlatmış olduğu titreşimler dizisine denir.

Ses Nasıl Oluşur?

Sesin oluşması adına titreşim hareketi önemlidir. Titreşim nesnenin ileri geri hareketi şeklindedir. Titreşim yapan ses kaynakları, havanın titreşmesine olanak sağlar. Titreşen hava yayılıp kulağa gelir ve etki oluşturur. Bu sayede ses işitilir. Ses, kaynaklarından çıktığı zaman havada yayılıp kulağa kadar gelerek kulak zarını titreştirir. Kulak zarında oluşan titreşimler kulağın iç bölümüne iletilir. Bu titreşimler belli bir ileti taşır. Bu iletiler ise beyne ulaştığında ses duyulmuş olur.

İnsan Sesi Nasıl Oluşur - Kısaca Ses Oluşumu

Birçok kişinin bildiği tek konu ağzın açılmasıyla sesin çıkmasıdır. Boğazın ön kısmında ağızdan ve burundan akciğerlere havayı taşıyan soluk borusu, onun arkasındaki sıvıları ve gıdayı mideye taşıyacak yemek borusu bulunmaktadır. Nefes borusunun en üst bölümünde kıkırdak dokulu gırtlak yer almaktadır. Gırtlağın sağ ve sol bölümlerinde iki adet olan ses telleri, hareketli organlar olup, birbirlerine doğru yaklaşarak ayrılırlar. Nefes alıp- verme esnasında yanlara doğru açılır iken; şarkı söyleme ve konuşma sırasında birbirine doğru yaklaşarak titreşirler. Tellerin yerleşmiş olduğu yerler, boyun içerisinde yer alan çıkıntının yaklaşık iki santimetre kadar alt bölümünde yer alır. Ses oluşumu adına akciğerlerden gelmiş olan hava akımı kullanılır.

Akciğer solunum havasını gırtlağa doğru iterek ve gırtlaktaki ses tellerinin içerisinden geçen hava sesi oluşturur. Ağız boşluğu, burun boşluğu, dil, sinüsler ve dil aracılığıyla konuşma şeklini alır. İnsanın kendi organı ile üretip kullanmış olduğu bu sesler, konuşma dilinin en ufak parçasını ve dilin kendisini oluşturur. Seslerin, anlam ayrıt edici olup- olmadığına bakılıp ses değişkesi ve ses birim olmak üzere iki ayrı kategori içerisinde yer alabilir.