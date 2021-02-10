MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sesini duyup koştular! Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü
ABONE OL
10.02.2021 - 18:35 | | DHA

Sesini duyup koştular! Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Perihan E., kapağı birkaç gün önce hırsızlar tarafından çalındığı öğrenilen rögarın içine düştü. O anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Buca ilçesi 257/1 Sokak'taki rögarın kapağı, 4 gün önce 2 hırsız tarafından çalındı. Bunun üzerine mahalle sakinleri, açık durumdaki rögarı emniyet şeridiyle çevirdi. Dün sabah sokakta yürüyen Perihan E, etrafında çöpler bulunan rögarın açık olduğunu fark etmeyerek içine düştü.

Sabah olmasından dolayı Perihan E, bir müddet rögarın içinde kalırken, işe giden bir vatandaş sesini duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelenler tarafından çıkarılan Perihan E'ye yapılan ilk müdahalede ayağında ve kolunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Sesini duyup koştular Yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü



İlk müdahalenin ardından Perihan E, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen iki olay da güvenlik kameralarınca kaydedildi. İlk görüntülerde 2 kişinin rögar kapağını kaldırıp götürdüğü görülürken, diğer görüntüde de Perihan E'nin rögara düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Caddede yürüyen sıpa, sürücülere zor anlar yaşattıAydın’da başı boş gezen sıpa, trafiği birbirine kattı. Sürücülere zor anlar yaşadı. Sıpayı gören sürücüler Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Yakalanan sıpa ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YÖK'ten kritik açıklama: Tercih yapacak adaylar için güncellendi

YÖK'ten kritik açıklama: Tercih yapacak adaylar için güncellendi

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet