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23.05.2020 - 18:40 | | DHA

Sesleri duyan vatandaşlar fark etti, itfaiye ekipleri yardıma koştu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, boş arazideki briketlerin arasına sıkışan yavru köpekleri, itfaiye ekibi kurtardı.

Sesleri duyan vatandaşlar fark etti, itfaiye ekipleri yardıma koştu

İstasyon Mahallesindeki boş arazide bulunan briketlerin arasından yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, 2 yavru köpeği kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.



Sesleri duyan vatandaşlar fark etti, itfaiye ekipleri yardıma koştu

İtfaiye ekibi aynı bölgede 4 yavru köpeğin daha olduğunu fark edince, belediye ekiplerine bilgi verdi. Belediye ekipleri tarafından alınan yavru köpekler, hayvan barınağına götürüldü.


Sesleri duyan vatandaşlar fark etti, itfaiye ekipleri yardıma koştu


Muğla salep üretiminde söz sahibi olmak istiyorMuğla ve turistik ilçelerinde hayata geçirilen proje kapsamında dikimi yapılan salep orkideleri, önemli bir gelir kapısı oldu.Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbı, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi" projesi kapsamında Muğla'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması yürütülüyor.
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