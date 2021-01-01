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01.01.2021 - 07:00 |

Sessiz yılbaşı

Türkiye, dünyada olduğu gibi 2021’e Kovid-19 salgınına karşı uygulanan sokak kısıtlamasının gölgesinde girdi.

Sessiz yılbaşı

Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokak kısıtlaması dün saat 21.00’de başlarken, önceki yıllarda yılbaşı kutlamalarının adresi olan cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. 81 ilde uygulanan kısıtlama nedeniyle vatandaşlar yeni yıla evlerinde aileleriyle girdi.  İstanbul’da her sene yılbaşının coşkuyla kutlandığı Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi, kısıtlama öncesi boşaltıldı. Girişe bariyerler kuran ekipler, İstiklal Caddesi’ne girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi. Kentin bazı noktalarında vatandaşların yeni yılı havai fişek atarak kutladıkları görüldü.

Başkentte de önceki yıllarda Ankaralıların kutlama için yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçeli ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi
yerler bu yıl boş kaldı. Yeni yılın ilk dakikalarında başkentin bazı noktalarında ise havai fişek sesleri duyuldu.

Sessiz yılbaşı

 

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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