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26.10.2020 - 12:14 | | İHA

Sevda öğretmen kansere yenik düştü

Kayseri'de Hacı Mustafa Gazioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmen Sevda Özlok, kansere yenik düştü.

Sevda öğretmen kansere yenik düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Gazioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak görev yapan Sevda Özlok, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özlok'un ölümü, eğitim camiasını yasa boğdu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de yayımladığı taziye mesajında, "Hacı Mustafa Gazioğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenimiz Sevda Özlok vefat etmiştir. Eğitim ailesi olarak kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" dedi.

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