Sevgililer 142 hap uyuşturucuyla yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sevgilileri takibe aldı. Çalışma başlatan ekipler, G.Ç.'nin İlyasköy Mahallesi'nde oturduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polisler, uyuşturucu etkisi olan 142 hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 915 TL ele geçirdi. G.Ç. ve sevgilisi M.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.