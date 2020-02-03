03.02.2020 - 13:32 | | DHA
Sevgililer 142 hap uyuşturucuyla yakalandı!
Samsun’da, polis ekiplerince evine düzenlenen baskında, uyuşturucu etkisi olan 142 hapla yakalanan G.Ç. ve kız arkadaşı M.K., gözaltına alındı. Sevgililer, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sevgilileri takibe aldı. Çalışma başlatan ekipler, G.Ç.'nin İlyasköy Mahallesi'nde oturduğunu belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen polisler, uyuşturucu etkisi olan 142 hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 915 TL ele geçirdi. G.Ç. ve sevgilisi M.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.