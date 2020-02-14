Sevgililer Günü mesajları... Uzun, kısa, komik, romantik, resimli Sevgililer Günü mesajları

İlk olarak 1800 yılında kutlanan Sevgililer Günü günümüzde de büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Çiftler birbirlerine hediye ve çiçek alarak bu özel günü deyim yarindeyse taçlandırıyor. Sevgililer Günü aynı zamanda çok sayıda evlenme teklifinin de vesilesi oluyor. Daha eski tarihlerde sevgi mesajları kart yoluyla yollanırken şimdilerde mesajlar sosyal medya ya da WhatsApp yoluyla gönderiliyor. Biz de sizler için Uzun, kısa, komik, eğlenceli, resimli Sevgililer Günü mesajlarını derledik..

UZUN SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum, titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum, dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum, öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum... Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın. Seni çok seviyorum...

Sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor, ama bil ki gerçeğini gözlerinin içine bakarak vermek isterdim ve seni sevdiğimi fısıldamak... Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun...

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Sen çatlayan dudağımda bir damla su, içimdeki yaşama tutkusu, avuçlarıma düşen kar tanesi, sen her şeyimsin. Seni çok seviyorum biriciğim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!

Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.

Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

Hayatınızda "doğru" insan varsa. Takvim size "hep" 14 Şubat'tır.

Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.

KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Biri sizi seviyorsa gidin bu suça ortak olun.

Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.

Aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter.

Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.

Sevgililer gününden hiçbir beklentim yok. Keman eşliğinde yatta yemek, bir kamyon gül, 20 karat tektaş, falan filan… Çok şey mi istiyorum ama?

ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

İnsanlar; başarı, popülerlik ya da para ister, ama ben sadece seni istiyorum.

Senden önce hayatımı yaşamakla meşguldüm; senin gibi birine ihtiyacım olduğunu hiç bilmiyordum.

Sana güzel, etkileyici ya da çekici demek yeterince büyüleyici değil; çünkü nefesimi kesiyorsun. Bu yüzden anladım ki, seni tanımlamak için dünyanın en romantik sözcükleri bile yeterli değil.

Seni her gördüğümde, kollarından tutmak ve asla bırakmamak istiyorum. Sen kalbimin bütün karanlık yerlerini dolduruyorsun, seni seviyorum bebeğim.

Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesimi, seni seviyorum demek için kullanırdım.

Seninle tanışmadan önce, sebepsiz gülümsemenin ne demek olduğunu hiç bilmiyordum. Bu yüzden senin yokluğun, binlerce insanın varlığından daha güçlü.