Sevgililer Günü ne zaman, 14 Şubat hangi gün? 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı - sözleri ve hediye seçenekleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanla kutlanacak olan 14 Şubat Sevgililer Günü için yurt genelinde geri sayım başladı. Sevgilisini mutlu etmek, özel hissettirmek ve onu çok sevdiğini belirtmek isteyen kişiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiğini bilmek istiyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı hafta sonu yasaklarının devam etmesi ve 14 Şubat gününün hafta içi veya hafta sonu günlerine denk gelip gelmediğini bir an önce öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. İşte 2021 Yılında 14 Şubat günü ve 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı, sözleri hediye seçenekleri haberimizde...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI - SÖZLERİ

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.. Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...



Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.

Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek… Seni seviyorum!

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Kuyruklu yıldızlar vardır, dünyaya yetmiş yılda bir gelirler, insanlar onu hayatı boyunca belki bir kez görürler. Ben o yıldızı gördüm, o da sensin bir tanem. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgilim yarınlarımın sıcak sabahı, sıcak sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum… Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

14 Şubat Sevgililer Günü'nde...

Stiline önem veren bir sevgiliniz varsa giyim ve aksesuar seçeneklerine göz atabilirsiniz. (Gömlek, ceket, kemer, saat, şapka vs)

Teknoloji meraklısı bir sevgiliniz varsa telefon ve bilgisayar aksesuarları almayı düşünebilirsiniz. (Klavye, kulaklık, telefon kabı, tablet, oyun konsolu vs)

Bakımlı bir sevgiliniz varsa makyaj ürünleri ve parfüm seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. (Göz kalemi, palet, krem, rımel, ruj, deodarant, parfüm vs)

Maceraperest bir sevgiliniz varsa çeşitli doğa gezileri planlayabilirsiniz.

Sporla içli dışlı olan bir sevgili ile birlikteyseniz sportif hediye seçeneklerini göz önünde bulundurabilirsiniz. (Spor aletleri, spor giyimleri, spor yiyecekleri - içecekleri)

Müzikle ilgilenen bir sevgiliniz varsa müzik aleti alabilirsiniz.

Kitap kurdu bir sevgiliniz varsa kitap serileri ilk seçenekleriniz arasında olabilir.