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15.02.2021 - 15:20 |

Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldürdü! Videosunu arkadaşına gönderdi

İstanbul Fatih’te 14 Şubat tarihinde sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı şüpheli yakalandı. Şüphelinin, sevgilisini öldürdükten sonra cesedi videoya kaydederek arkadaşına gönderdiği tespit edildi.

Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldürdü! Videosunu arkadaşına gönderdi

Olay, 14 Şubat Pazar saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan bir evde gerçekleşti. Şüpheli Majed A. (50), aynı evde yaşadığı Fas uyruklu Samira Ikhadır (38) ile bir süre sevgililer gününü kutladı. Majed A., sonrasında sevgilisinin telefonunda başkaları ile olan konuşmalarını gördü. Şüpheli, Samira Ikhadır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile Majed A., sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldürdü.

CESEDİN VİDEOSUNU ÇEKİP ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Şüpheli, cep telefonu ile öldürdüğü sevgilisini video kaydına alıp arkadaşına gönderdi. Video kaydında “Bana yanlış yapanın sonu böyle olur, herkes ismimi öğrensin" dediği öğrenildi. Arkadaşının polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan iki saat sonra şüpheliyi Fatih Şehremini Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Türkiye'ye altı ay öncesinde giriş yaptığı öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

 

Sevgililer Günü'nde sevgilisini öldürdü! Videosunu arkadaşına gönderdiİstanbul Fatih’te 14 Şubat tarihinde sevgilisini boğazından bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu İngiliz vatandaşı şüpheli yakalandı. Şüphelinin, sevgilisini öldürdükten sonra cesedi videoya kaydederek arkadaşına gönderdiği tespit edildi.
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